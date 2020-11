Di Battista: “I dirigenti di Aspi sapevano e i loro silenzi sono stati senz’altro apprezzati dai Benetton”

“I cavi del Morandi sono corrosi”. Così, il 25 luglio del 2018, Michele Donferri Mitelli, ex-responsabile manutenzioni di Autostrade per l’Italia (Aspi), risponde su WhatsApp a Paolo Berti che gli aveva suggerito di iniettare aria deumidificata nei cavi del ponte. Berti letta la frase di Donferri Mitelli risponde: “Sti cazzi, io me ne vado”.

Esattamente 20 giorni dopo crollerà il ponte, una strage per Genova

Donferri Mitelli e Berti sono stati arrestati questa mattina insieme all’ex-AD di ASPI e Atlantia Castellucci. Lo stesso Castellucci che il 18 agosto del 2018, il giorno dei funerali delle vittime, dichiarava: “Dalle nostre relazioni il Ponte Morandi era in buono stato”. Il 21 maggio 2019 è Luciano Benetton in persona, in un colloquio con La Repubblica ad insistere sull’ineluttabilità del crollo: “è stata una disgrazia imprevedibile e inevitabile”.

“Imprevedibile ed inevitabile”, osceni ipocriti!

I dirigenti di Aspi sapevano e i loro silenzi sono stati senz’altro apprezzati dai Benetton, responsabili della scelta dei manager e della sfacciata bramosia di profitto dell’azienda. Lo Stato deve essere forte, non deve avere paura di una eventuale causa. Tolga le concessioni a questa famiglia una volta per tutte. Queste intercettazioni parlano chiaro e inchiodano Aspi, Atlantia e la gestione Benetton i quali dovrebbero lasciare l’Italia almeno per senso di vergogna.