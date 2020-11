Negli scorsi mesi di settembre e ottobre, nell’ambito delle azioni intraprese dal Wildlife Crime Working Group di Interpol e dalla World Custom Organization per la tutela delle specie di flora e fauna protette, i militari del Raggruppamento Carabinieri CITES e dei Nuclei CC CITES territoriali, hanno svolto un’importante serie di controlli su allevatori, privati, commercianti e cacciatori, al fine di contrastare i reati commessi in danno alla fauna selvatica viva.

L’attività operativa ha interessato l’intero territorio nazionale, sono stati svolti in totale n. 210 controlli (che hanno riguardato circa 6000 esemplari appartenenti a specie protette), che hanno portato all’irrogazione di n. 12 sanzioni amministrative.

Nel corso dell’operazione sono stati inoltre compiuti n. 44 sequestri di natura penale che hanno avuto ad oggetto n. 857 animali vivi appartenenti principalmente a uccelli dell’ordine dei passeriformi (828) oltre a tartarughe (23), pappagalli (3), Wallaby dal collo rosso (2) ed un esemplare di pitone reale il tutto per un valore totale stimato di circa 71.000 euro.

I risultati finali della campagna “Thunder” hanno dimostrato l’efficacia dell’azione preventiva e di contrasto svolta negli anni dal Raggruppamento Carabinieri CITES in ambito delle specie tutelate dalla Convenzione CITES e da altri trattati e convenzioni internazionali. Il Reparto Operativo del Raggruppamento CITES, sta monitorando a tutt’oggi il mercato legale e le informazioni provenienti da Interpol/Europol su possibili commerci illegali delle specie in questione, per il coordinamento di eventuali ulteriori azioni di repressione a livello nazionale (e internazionale) di fenomeni di natura illegale.