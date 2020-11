Francesco prega per la pace in Etiopia e in Libia

Papa Francesco segue con preoccupazione le notizie che giungono dall’Etiopia, e dopo la preghiera dell’Angelus interviene così:

Mentre esorto a respingere la tentazione dello scontro armato, invito tutti alla preghiera e al rispetto fraterno, al dialogo e alla ricomposizione pacifica delle discordie.

Il Paese del Corno d’Africa è scosso da tensioni politiche e militari. Il governo di Addis Abeba ha lanciato recentemente un’offensiva militare contro la regione settentrionale del Tigray, dove è al potere il Fronte di liberazione popolare, dopo aver denunciato un attacco armato da parte dei ribelli a una base militare federale. Il timore di un’escalation nel secondo Stato più popoloso dell’Africa (gli etiopi sono 100 milioni), aveva spinto nei giorni scorsi anche il segretario genarle dell’Onu a chiedere la fine delle ostilità. In un tweet Antonio Guterres ha parlato anche dell’importanza della stabilità etiope per tutto il Corno d’Africa.

Pace e stabilità in Libia

Il pensiero di Francesco va anche alla pace in Libia. Il Pontefice ricorda l’appuntamento che inizia oggi a Tunisi, dove si riunisce il Forum del dialogo politico libico che vedranno coinvolte tutte le parti:

Dall’importanza dell’evento auspico vivamente che in questo momento così delicato venga trovata una soluzione alla lunga sofferenza del popolo libico e che il recente accordo per un cessate il fuoco permanente sia rispettato e concretizzato. Preghiamo per i delegati del forum, per la pace e la stabilità in Libia.

Agli incontri a Tunisi parteciperanno 75 inviati provenienti da diverse parti del Paese nordafricano. L’obiettivo è quello ridisegnare i futuri assetti della Libia, dopo il cessate il fuoco raggiunto a Ginevra lo scorso ottobre. La rappresentante speciale dell’Onu, Stephanie Williams, si è detta fiduciosa sui possibili risultati: “le conclusioni includeranno la necessità di accordarsi su di una determinata roadmap che porterà i libici alle elezioni su base costituzionale, al fine di risolvere la crisi di legittimità che sta interessando le istituzioni statali”.

Le inondazioni in America centrale

Una preghiera del Pontefice, poi, è rivolta per le popolazioni dell’America centrale colpite dall’uragano Eta, che nei giorni scorsi ha causato vittime e ingenti danni in una zona che già soffre molto per la pandemia. Eta, ora declassato a depressione tropicale, ha fino ad ora provocato 200 tra morti e dispersi, la maggior parte delle vittime è stata registrata in Guatemala.

Il Signore accolga i defunti, conforti i loro famigliari e sostenga quanti sono più provati, come pure tutti coloro che si stanno prodigando per aiutarli.