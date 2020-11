Come scegliere l’armadio perfetto per la propria casa

La scelta di un determinato armadio condiziona, nel bene o nel male, le abitudini e lo stile presente nella camera da letto. La prima cosa da considerare quando si vuole acquistare o sostituire un armadio è lo spazio, il punto è che non ce n’è mai abbastanza per riporre i propri abiti. Per stare al sicuro infatti è necessario acquistare un armadio capiente, è vero che in casa ci sono sicuramente scaffali, mensole, ripiani ed altro, ma una cosa è certa: l’armadio è il punto di riferimento per sistemare i propri abiti.

Come scegliere l’armadio giusto

Oggi anche acquistare un armadio è diventata un’operazione complessa, nel mercato infatti esistono svariati modelli, con ante scorrevoli, ante battenti, modulari e con infinite possibilità di personalizzazione. La prima cosa da fare è prendere le misure, la dimensione corretta è fondamentale per fare un acquisto soddisfacente. In questo caso infatti la bellezza non è tutto, avere un armadio bellissimo ma minuscolo può essere un problema per chi possiede molti capi di abbigliamento.

Ovviamente occorre stare attenti a non scivolare nell’errore opposto ovvero acquistare un armadio eccessivamente grande che tenderà a “soffocare” l’ambiente circostante, con conseguente limitazione funzionale degli spazi. Al di là del problema legato alle misure, è consigliabile visionare di persona l’armadio di persona e di non acquistarlo online. In questo modo è possibile avere un approccio diretto con il prodotto ed evitare spiacevoli sorprese. In ogni dove infatti ci sono negozi specializzati che vendono prodotti di arredamento, oggi è possibile quindi acquistare armadi a Roma, Firenze, Milano e in tutte le città d’Italia, di grande qualità senza ricorrere agli acquisti online.

Armadi ad ante scorrevoli o con ante battenti

Decidere quale tipo di ante deve possedere un armadio non è solo un fattore puramente estetico ma anche, e forse soprattutto, funzionale. Ovviamente la scelta non può essere aprioristica, è l’ambiente nel quale dovrà essere collocata l’armadio che influisce in modo incisivo sulla scelta. Se si possiede una camera da letto non eccessivamente grande allora è consigliabile acquistare un armadio con ante scorrevoli. Questo tipo di armadi infatti consente sicuramente di recuperare spazio. Nel momento di apertura dell’armadio infatti basterà scorrere l’anta e non estrarla verso l’esterno.

Se, viceversa, si ha a disposizione una camera da letto ampia allora il discorso cambia. L’armadio con ante battenti infatti potrebbe essere molto comodo e saprà rispondere in modo esaustivo a tutte le richieste di spazio. Questo non significa che chi ha una camera ampia è obbligato ad acquistare un armadio con tali caratteristiche, tutto deve essere contemperato con i gusti personali di una persona. Ad esempio, da un punto di vista squisitamente estetico, l’armadio con ante scorrevoli è preferibile per chi ama le superfici lisce ed uniformi senza alcuna interruzione. Molto diversi dagli armadi con ante scorrevoli sono gli armadi con ante battenti, caratterizzati da una estetica molto più rigorosa, con linee verticali ben visibili che delineano in modo netto gli scompartimenti dell’armadio. Ovviamente entrambi i modelli sono suscettibili di personalizzazione, ad esempio con una illuminazione interna, con una boiserie, o con altri accessori di grande impatto estetico.