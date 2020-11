Ostia, Volontà Romana: “Spot sul turismo M5S è solo sperpero soldi pubblici”

“Vorrei capire e lo vorrebbero capire tutti i cittadini del X Municipio, se la cifra spesa per un video dove la parola Ostia non è stata mai menzionata, sia davvero 39 mila euro” così dichiara in una nota Alessandro Aguzzetti referente di volontà romana nel X Municipio che prosegue dicendo-

“Se così fosse lo trovo assurdo per un video fatto male, che non racconta minimamente le vere bellezze di Ostia. Il X Municipio merita serietà, da Nuova Ostia a San Giorgio di Acilia i nostri quartieri sono immersi nel degrado e spendere inutilmente fondi pubblici del Municipio per spot di 28 secondi dove addirittura inventano una pista ciclabile totalmente diversa da quella esistente, lo trovo davvero inutile e irrispettoso per i cittadini. Chiederemo immediata chiarezza alla presidente Di Pillo, che è tenuta a rispondere in aula di questa situazione”.

Sullo sperpero di denaro pubblico interviene anche Carlotta Chiaraluce, referente per Roma di Volontà Romana- “A meno di 6 mesi dalla fine di questa amministrazione disastrosa targata M5S vediamo che improvvisamente Raggi e co hanno trovato soldi per fare spot elettorali, per darsi e dare finte nomine, a vecchi e nuovi amici della Raggi, che costeranno a noi cittadini centinaia di migliaia di euro. Eppure solo pochi mesi fa quando i commercianti erano in ginocchio per il lockdown il Comune sponsorizzava raccolte fondi invece di dare contributi economici concreti ai romani. Deduco quindi- conclude infine Chiaraluce- che per le marchette pre elettorali i soldi in comune ci sono, per i cittadini in difficoltà no”