Di Battista: “Denis Verdini, uno degli uomini politici più influenti degli ultimi anni, finirà in carcere”

Denis Verdini, uno degli uomini politici più influenti degli ultimi anni, finirà in carcere. E’ stato condannato in via definitiva per il crack del Credito Fiorentino, una Banca che utilizzava a suo piacimento concedendo crediti ai suoi amici. Mi rendo conto che abbiamo altro a cui pensare ma questo è l’ennesimo esempio (stavolta addirittura criminale) di commistione tra politica e finanza. Complimenti al centro-destra che colleziona un’altra condanna di un suo leader.

Non bastavano i vari…

Evidentemente non bastavano Berlusconi (frode fiscale), Dell’Utri (concorso esterno in associazione mafiosa), Raffaele Lombardo (voto di scambio), Totò Cuffaro (favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra), Giancarlo Galan (corruzione). I complimenti vanno tuttavia anche a Renzi e Boschi che scelsero proprio Verdini come padre costituente quando scrissero (con i piedi) la riforma costituzionale bocciata dal Popolo italiano.

Quando ero in Parlamento ho combattuto con tutto me stesso queste derive

In tutte le piazze d’Italia ho ricordato chi fosse Verdini e perché uno come Renzi lo idolatrasse a tal punto. Verdini si farà un po’ di galera. Non tanta sia chiaro. Qualche mese. Urge il “politometro”, uno strumento per far luce sui patrimoni dei politici perché troppi si sono arricchiti – spesso illecitamente – sfruttando il loro potere, le loro influenze, i loro conflitti di interessi e la leggerezza di molti cittadini italiani esperti di gossip e gaffes della politica ma che dimenticano troppo presto (complice il sistema mediatico) fatti molto più rilevanti come, per l’appunto, le condanne inflitte a uomini di potere.

P.S. Ma Profumo non si è ancora dimesso?