Scanzi: “Sapete quello che trovo tremendo (ma non stupefacente)?”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Sapete quello che trovo tremendo (ma non stupefacente)?

Che quella masnada mononeuronale (a stare larghi) di esaltati che hanno creduto per mesi a quelli che creavano assembramenti, non mettevano mascherine e negavano lo stato d’emergenza e la seconda ondata, adesso non facciano autocritica: NO.