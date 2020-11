PaP: “Occorre pensare ai lavoratori della ristorazione, dello sport e della cultura”

Sono 1,4 milioni i lavoratori e le lavoratrici dei settori della ristorazione, dello sport e della cultura che stanno risentendo fortemente l’effetto delle chiusure, molti perdono il lavoro, altri subiscono tagli in busta paga per via delle riduzioni di orario, altri ancora non possono proprio lavorare. Secondo uno studio della “Fondazione studi Consulenti del Lavoro” si tratta di settori con una alta presenza di giovani, e ad alto tasso di precarietà: solo il 42,7% ha un contratto a tempo indeterminato. Le retribuzioni sono così basse che il 57,9% percepisce un salario inferiore a mille euro.

Reddito generalizzato

Dobbiamo garantire forme di reddito generalizzate, più corpose della cassa integrazione o di altri fondi per tutelare la vita e la salute dei lavoratori e delle lavoratrici.

Varare una legge sul salario minimo per garantire che non ci sia mai più chi lavora in condizioni di povertà.

Non c’è tempo.