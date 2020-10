Iscriversi all’università in tempo di covid: anche a Roma sempre più studenti preferiscono la laurea online

L’emergenza sanitaria in Italia continua ormai da mesi e sono tanti i settori colpiti in maniera profonda: tra questi troviamo senza dubbio quello scolastico. Le università frontali stanno ormai adottando il modello di quelle telematiche con lezioni a distanza. La modalità e-learning è ormai entrata nella nostra cultura e sta avendo un vero e proprio boom, soprattutto in questi mesi in cui i docenti e gli studenti non si possono spostare troppo a causa della diffusione del Covid. Non tutte le università tradizionali però sono ancora organizzate al meglio per affrontare questo problema, perciò visto che il gap ancora non è stato colmato molti ragazzi decidono di iscriversi negli atenei online. Roma è sicuramente una delle città più ambite per studiare, in particolar modo dai fuorisede, tuttavia anche tra i residenti c’è un gran numero di studenti che sceglie di iscriversi ad uno dei tanti corsi di laurea online erogati per via telematica.

Sono 11 gli atenei online valutati periodicamente dall’ANVUR (l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) e che quindi sono riconosciuti dal MIUR: questo significa che un titolo di studio conseguito ha lo stesso valore di quello di un ateneo classico. L’unico obbligo di presenza in aula per le università telematiche è previsto per gli esami (fatta eccezione di questo periodo particolare in cui anche i test di profitto vengono svolti online) e le Università Online a Roma sono presenti con varie sedi fisiche. eCampus, UniCusano, Uninettuno, Unimarconi, Mercatorum, San Raffaele, Unitelma Sapienza, UniPegaso, IUL, UniFortunato hanno delle succursali pronte ad accogliere i futuri laureati e i professori.

Sono numerosi i vantaggi rispetto ad un ateneo classico, infatti l’iscrizione può essere effettuata in qualsiasi periodo dell’anno e non ci sono test d’ingresso da superare per l’immatricolazione (viene effettuata solo una verifica per valutare la preparazione di ogni singolo studente). A disposizione dei laureandi troviamo metodi interattivi diversi come le chat, le aule virtuali e i forum con tutor che possono risolvere tutti i dubbi di natura didattica o tecnica. I costi sono minori, soprattutto per i fuorisede, infatti la didattica si può svolgere a distanza, quindi non ci sono spese per mantenersi in un’altra città o per gli spostamenti con i mezzi pubblici o privati; inoltre al di fuori della retta e della tassa universitaria regionale (che si paga anche negli atenei tradizionali) non sono previsti costi aggiuntivi, visto che tutto il materiale didattico è consultabile online e non ci sono spese per l’acquisto di libri e dispense extra. Senza contare che spesso ci sono possibilità di sconti attraverso agevolazioni e convenzioni.