E-learning, istruzioni per l’uso: il decalogo di Unicusano per allenare la mente in quarantena

Tempus fugit…ma non in quarantena! Se avete già finito di leggere tutti i libri accumulati nell’ultimo decennio e avete già ritinteggiato ogni parete di casa vostra, ecco il decalogo che stavate aspettando per passare il tempo in modo costruttivo!

In un momento storico in cui l’elearning assume un valore tutto nuovo, perché non sfruttarlo per passare il tempo durante l’isolamento forzato? Sono numerosissime le iniziative online gratuite per imparare una lingua nuova oppure rafforzare le proprie conoscenze in ambito informatico, digitale o imprenditoriale.

La nuova infografica di Unicusano

La nuova infografica di Unicusano, “E-learning, istruzioni per l’uso”, elenca 10 consigli per allenare la mente ai tempi del Coronavirus, spaziando dalla formazione alla cultura, senza dimenticare il divertimento!

Corsi, Guide, Musei Virtuali, Podcast, libri da scaricare gratuitamente, biblioteche digitali tutte da scoprire: in questi giorni il corpo è fermo, ma la mente è pronta a viaggiare!

Mens Sana in corpore sano

Non mancano gli spunti per mantenere anche il corpo in forma (rigorosamente in casa) grazie all’utilizzo di app speciali, selezionate appositamente per sgranchirci un po’ in questi giorni: dallo yoga al fitness!

E quando si parla di sport non si può non menzionare la musica: per questo nell’infografica troverete non solo dei corsi gratuiti per imparare a suonare uno strumento musicale online, ma anche una playlist per accompagnare i vostri esercizi o per rilassarvi nel tempo libero.

E i bambini? Abbiamo pensato anche a loro, segnalandovi alcune attività divertenti e gratuite, come gli audiolibri e le pagine da colorare con tutta la famiglia!

Qui è possibile consultare l’infografica: https://unicusano.com/iorestoacasa/

#RestiamoACasa ma ampliamo le nostre conoscenze!