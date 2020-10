Scanzi alla Meloni: “Vergognati!”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Ma stiamo scherzando? Questa qua, oggi, ha avuto il coraggio di dire alla Camera:

“(Gli) Unici negazionisti (li ho) visti al governo. Dicevate “non ce n’è coviddi”. Col virus fuori controllo e gli Italiani in ginocchio dopo il primo lockdown, ci siamo trovati di fronte a ministri e leader di governo negazionisti. Zingaretti dice che non ce n’è coviddi a Milano, ma poi… giù ad aperitivi (era fine febbraio, quando la Meloni esortava i turisti a venire in Italia perché tanto il virus era una cosa da nulla). La Azzolina dice che non ce n’è coviddi, perché forse con i banchi a rotelle riesce a scappare (battutona!). La De Micheli dice che non c’è coviddi sui trasporti pubblici (boh). Scenda dal piedistallo, presidente!”

Ci rendiamo conto?

Parla LEI? Quella della manifestazione senza rispetto delle regole del 2 giugno? Quella alleata col no mask a giorni alterni Salvini? Quella che (24 giugno) “Non ho scaricato l’app Immuni e invito tutti a non scaricarla”. Quella che (29 luglio) Stato di emergenza? Al Governo pazzi irresponsabili”. Quella che (29 luglio) “Non sono negazionista ma in Europa solo noi proroghiamo l’emergenza”. Quella che (19 agosto) L’obiettivo del governo è mantenere la paura per mantenere sé stesso”. Eccetera.

Ma vergognati!