Fiumicino, emergenza coronavirus: aumento di positivi, salgono a 102

“Purtroppo il trend in salita dei contagi da coronavirus continua a livello globale e nazionale e la nostra città non fa eccezione”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

Fiumicino, i dati della ASL RM3

“Gli ultimi dati inviatimi oggi dalla Asl RM3 segnano un nuovo picco – spiega il sindaco -: sono 102 le persone positive in questo momento sul nostro territorio, mentre rimangono 22 quelle in sorveglianza attiva”.

“Sono dati davvero preoccupanti – prosegue Montino – sia per il numero di persone che hanno contratto il virus, sia perché il sistema sanitario rischia, di nuovo, lo stress. Questo nonostante, ad esempio, nel Lazio siano stati creati 1421 posti letto in più rispetto a prima di cui 213 aggiunti solo alle terapie intensive”.

Quello che ogni persona può fare

“Quello che ogni persona può fare è tenere rigorosamente la distanza dagli altri, almeno 1 metro – spiega il sindaco -, usare sempre, sempre, la mascherina anche quando siamo a casa con persone che non vivono con noi, igienizzare frequentemente le mani e ridurre al massimo gli spostamenti. E’ questa la ragione per cui è stata decisa la chiusura anticipata di bar, ristoranti, pub e totale di palestre, teatri e cinema: fare in modo che ci si sposti il minimo indispensabile e, quindi, che si incontrino meno persone possibili riducendo così le occasioni di contagio. Facciamo tutte e tutti la nostra parte”.

“Dobbiamo pensare a ognuno di noi come ad un ingranaggio di un grande meccanismo che deve spingere la città e il Paese verso un sostanziale calo dei contagi – conclude Montino -. Le autorità stanno facendo tutto il possibile per evitare ad un altro lock down come quello della scorsa primavera. Impegniamoci tutte e tutti in questa direzione”.