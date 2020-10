Collot, PaP: “La crisi la paghino i ricchi”

Ci vediamo tutte e tutti in piazza Nettuno domani alle 18.30 per il presidio CI CHIUDETE IN CASA? DATECI I SOLDI PER VIVERE!

Ci dicevano che sarebbe andato tutto bene, ma sta andando tutto malissimo. Siamo in mano a una classe politica indecente che sapeva benissimo cosa fare in questi mesi ma ha preferito non fare niente. Servivano fondi per trasporti, scuole e sanità, servivano spazi e nuove assunzioni, e non c’è stato niente di tutto questo. Serviva una minima pianificazione e hanno continuato a vivere alla giornata, con DCPM nuovi ogni 3 giorni, che non affrontano i problemi reali. Conte ormai l’ha detto chiaramente: non possiamo chiudere di nuovo perché non abbiamo più soldi! Il che ci dice chiaramente cosa serve oggi: chiudere il più possibile, e sostenere economicamente i lavoratori, i disoccupati, gli studenti e le famiglie.

Chiusure inutili

Le chiusure serali “anti-movida” sono evidentemente inutili, servono solo a colpevolizzare le fasce giovanili per distogliere l’attenzione dai veri centri di contagio: i mezzi di trasporto e i luoghi di lavoro.

Non è più sostenibile un’emergenza che pesa completamente sulle fasce sociali più deboli e che sono già state piegate dal primo lockdown: disoccupati, giovani precari, lavoratori autonomi (spesso dipendenti nascosti), ma anche piccoli commercianti e tutti i lavoratori dell’arte e della cultura.

Non vogliamo più scegliere se morire di covid o non avere un lavoro, perché come hanno detto bene i compagni a Napoli: la salute è la prima cosa, ma senza soldi non si cantano messe!

E i soldi dove si trovano? In Italia come nel resto del mondo i super ricchi sono diventati ancora più ricchi proprio durante l’emergenza, e allora è proprio lì che bisogna andare a prenderli, dalle multinazionali come Amazon e dalle imprese milionarie italiane.

Per questo domani sarò in piazza Nettuno insieme per dire che bisogna mettere SUBITO in sicurezza tutti quanti, con strumenti sia sanitari (chiusure, tracciamenti estesi, sanità locale preventiva e aumento dei reparti Covid e di terapia intensiva) sia economici: reddito per tutte e tutti!

