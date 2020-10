Conte: “Rispettiamo le regole o sarà lockdown”

“Non possiamo illuderci che, con una curva in salita, si possa andare tranquillamente in giro in palestra e al ristorante, se rispettiamo queste nuove norme abbiamo buone chance di affrontare dicembre con serenita’, in caso contrario ci troveremo piu’ avanti con un lockdown generalizzato”.

Ci sono le risorse

“Il decreto Ristoro è un decreto che ho firmato all’una di notte, solo quando con i ministri Gualtieri e Patuanelli eravamo sicuri che le risorse c’erano. I contributi arriveranno direttamente nel conto corrente con bonifico dell’Agenzia delle entrate e arriveranno gia’ a meta’ novembre a chi aveva aderito alla prima edizione del contributo a fondo perduto, agli altri successivamente”.

Proteste

“Proteste? Davanti a Palazzo Chigi ce ne sono ogni giorno e io ascolto sempre le delegazioni perche’ questo non e’ un palazzo chiuso. Ma gli episodi di violenza non li condividiamo e tutti gli italiani per bene non li condividono. Chi soffre non ha interesse a lasciarsi strumentalizzare da chi soffia sul malcontento, non e’ l’Italia che vogliamo”.