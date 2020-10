PaP: “Il governo, stavolta con il favore delle tenebre, ha varato il nuovo DPCM”

Il governo, stavolta con il favore delle tenebre, ha varato il nuovo DPCM.

I bar chiuderanno alle 18.00 e non si potrà stare ai tavoli in più di quattro solo se conviventi. I ristoranti potranno fare solo cibo da asporto fino alle 24.00. Contestualmente si chiudono, cinema e teatri, piscine e palestre. La scuola e le università si preparano a chiusure più dure, per le superiori già la didattica a distanza arriverà al 75%. Per il trasporto pubblico si rinvia ad un tavolo tra il ministero della salute e quello dei trasporti.

Nei fatti si tratta di un giocare con il fuoco, si chiude tutto ciò che non è produzione in attesa di norme di sostegno al reddito parziali, mettendo a rischio specialmente le fasce più deboli e sfruttate dei lavoratori a nero e a grigio nella ristorazione oltreché i piccoli esercenti. Sorge un atroce dubbio, che in alcune regioni dove sarebbe forse necessario un lockdown come la Campania e la Lombardia, non si faccia per questioni economiche, pur di non prevedere un sostegno al reddito generalizzato.

Manovra tardiva

In conclusione si tratta di una manovra spot e soprattutto tardiva, di un governo che ha preferito guardarsi allo specchio per 7 mesi piuttosto che pianificare risposte serie ed adeguate alla fase drammatica che stiamo vivendo, dal punto di vista sanitario ed economico. Assecondato da una falsa opposizione di destra ridicola e inconcludente.

Una soluzione c’è: una patrimoniale sui super ricchi, per mettere in campo il massimo dello sforzo sanitario contro il virus attraverso il potenziamento del sistema sanitario ospedaliero e territoriale. Garantire per il piccolo commercio spese zero-entrate zero, garanzia del reddito e della cassa integrazione per chi lavora, prosecuzione del blocco dei licenziamenti.