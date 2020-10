Fornaro, lo scaricabarile non serve, il governo continui a proteggere

Ci aspettano giorni e mesi difficili. Per questo va evitato quel chiacchiericcio politico che porta alla sfiducia verso le istituzioni. Il governo e il ministro della salute non hanno mai abbassato la guardia. Il governo ha lavorato per un equilibrio fra tutela della salute e il rispetto delle libertà. Questa è la base del principio di precauzione che noi condividiamo. I numeri di questi giorni spaventano, occorre risposta nazionale e una responsabilità individuale e collettiva. Questo vuol dire che non ci possono essere 20 sistemi sanitari diversi.

Lo afferma in Aula il capogruppo di LeU Federico Fornaro sulle comunicazioni del premier Giuseppe Conte sull’emergenza Covid

Si è scaricata sul governo la responsabilità del mancato rinforzo delle terapie intensive e delle sub. Una bugia, perché ci sono regioni che hanno raggiunto l’obiettivo del piano del ministero della salute e altre no. Quando le cose vanno bene i meriti sono delle regioni e degli enti locali quando vanno male la colpa è del governo. Questo gioco non fa bene al paese. Se vogliamo uscire da questa pandemia non serve lo scaricabarile come non serve continuare a dire che il governo non ha fatto niente e che i fondi messi a disposizione non sono mai arrivati. Certo ci sono ritardi e malfunzionamenti che vanno risolti, ore di Cig ancora da pagare ma certo non aiuta il continuo stillicidio di notizie non vere. Anche perché quelle stesse sirene invocano la fine di un presunto assistenzialismo e vorrebbero non prolungare la cassa integrazione e mani libere per licenziare.

Emergenza sanitaria e crisi economica sono due facce della stessa medaglia: senza sicurezza sanitaria non si possono porre le condizioni per una ripresa duratura dell’economia. L’Esecutivo continui a proteggere imprese e cittadini in difficoltà, conclude Fornaro.

