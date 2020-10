Firenze, Casa protetta: tornano i contributi per la sicurezza

Al progetto destinati 150mila euro. Domande on line fino alle ore 12 del 15 dicembre

È stata riattivata per l’anno 2020 l’iniziativa Casa Protetta, che permette di erogare contributi ai cittadini per la messa in sicurezza delle abitazioni private da furti e intrusioni. La domanda dovrà essere presentata on line dalle 12 del 22 ottobre alle 12 del 15 dicembre 2020.

Residenza nel comune

Fra i requisiti di accesso serve la residenza nel Comune di Firenze, che siano proprietari o locatari, comodatari, titolari di usufrutto o diritto di abitazione sull’unità immobiliare in cui è realizzato l’intervento; il valore Isee non dovrà essere superiore a 48mila euro, mentre la composizione del nucleo familiare dovrà rientrare in una delle seguenti tipologie: presenza all’interno del nucleo familiare residente di persona che compirà i 70 anni di età entro il 31 dicembre 2020 o che abbia età superiore; presenza di almeno un figlio minorenne, presenza all’interno del nucleo familiare residente di persona diversamente abile con disabilità riconosciuta pari o superiore al 75%; persone che vivono da sole e che quindi costituiscono un nucleo familiare individuale.

Non può fare richiesta chi ha già usufruito del contributo nel 2019

Gli interventi ammessi a contributo sono di varie tipologie e vanno dal rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici all’installazione di apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline. Il contributo sarà erogato nella misura del 50% delle spese ammissibili, comprensive di Iva, e comunque non oltre l’importo massimo di 1.500 euro.