Il Papa: “E’ possibile costruire un mondo di pace e salvarsi insieme”

È il cielo di Roma, avvolta nella sua storia millenaria, ad accogliere le voci e le speranze dei leader religiosi riuniti per prendere parte all’incontro internazionale di preghiera per la pace “Nessuno si salva da solo”, promosso dalla Comunità di Sant’Egidio. Davanti a numerose autorità, tra cui il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, un polifonico coro religioso ha declinato insieme, attraverso lingue e fedi diverse, il paradigma della pace.

Da Assisi a Roma

Lo “Spirito di Assisi”, legato alla storica giornata voluta da Giovanni Paolo II nel 1986, ha accompagnato i discorsi del Patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I, del rabbino capo di Francia Rav Haïm Korsia, del segretario generale del Comitato superiore della fraternità umana (Islam) Mohamed Abdelsalam Abdellatif, del buddista Shoten Minegishi e del rappresentante Sikh Kamaljit Singh Dhillon. L’ultimo a prendere la parola, dal palco nella piazza del Campidoglio, è stato Papa Francesco. Nel cuore della città, ribattezzata capitale della pace, il Pontefice ha indicato una via, quella della fraternità, per risanare il mondo scosso dalla pandemia e devastato oggi da oltre 380 conflitti, come quello scoppiato lo scorso 27 settembre nella regione caucasica del Nagorno Karabakh o la guerra che da 10 anni insanguina la Siria.

Siamo insieme questa sera, come persone di diverse tradizioni religiose, per comunicare un messaggio di pace. Questo manifesta chiaramente che le religioni non vogliono la guerra, anzi smentiscono quanti sacralizzano la violenza, chiedono a tutti di pregare per la riconciliazione e di agire perché la fraternità apra nuovi sentieri di speranza. Infatti, con l’aiuto di Dio, è possibile costruire un mondo di pace, e così, fratelli e sorelle, salvarci insieme.