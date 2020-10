Fiumicino, Il virus, i social e la costituzione: nelle scuole i libri donati dal sindaco Montino

“In quest’anno particolare per gli studenti e le studentesse del nostro territorio, caratterizzato prima da mesi di lockdown chiusi in casa a studiare con la didattica a distanza e adesso da regole sul distanziamento e utilizzo di mascherine in classe, ho voluto regalare loro alcuni doni che spero possano apprezzare”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Andrà tutto bene”

“Ai ragazzi e alle ragazze dai 3 ai 13 anni – spiega – ho voluto raccontare in una piccola brochure dal titolo “Andrà tutto bene”, a cura dell’Ufficio di Gabinetto e dell’Ufficio Stampa, in collaborazione con le Farmacie comunali, quello che questa Amministrazione ha fatto nei mesi passati per permettere loro un ritorno a scuola in sicurezza. In essa vi sono elencati tutti gli interventi portati avanti dai Lavori pubblici all’interno e all’esterno degli edifici scolastici, le novità su asili e materne improntate dall’Assessorato alla Scuola, le regole da rispettare sul trasporto scolastico, le nuove linee del trasporto pubblico locale, le novità del servizio mensa, le procedure Covid da seguire a scuola e a casa, i numeri da chiamare per le emergenze. Tante informazioni utili e interessanti riguardanti la ripartenza del mondo della scuola”.

Il giorno in cui Cattivirus finì ko

“Agli alunni più piccoli che frequentano materne e prime elementari – aggiunge – dono anche un libricino illustrato e colorato dal titolo “Il giorno in cui Cattivirus finì ko”, che racconta in modo semplice e accattivante cosa sia il Coronavirus e come si combatta. Ai ragazzi e alle ragazze di seconda, terza e quarta elementare propongo il libro “Social o Dis-Social” sul corretto uso dei social network e del cellulare, già in distribuzione lo scorso anno. Infine agli alunni di quinta elementare, prima, seconda e terza media ho deciso di regalare il libro “Italiani o It-Alieni”, che nell’anno in cui a scuola viene reintrodotta l’Educazione Civica, spiega attraverso 12 storie di grandi italiani i principi fondamentali della Costituzione italiana”.

“I libri sono in distribuzione a partire da oggi in tutti i plessi scolastici del territorio. Quest’anno per la prima volta da quando sono sindaco – conclude Montino – non andrò classe per classe ad augurare buon inizio ai ragazzi. Spero comunque che con gli sforzi effettuati dall’Amministrazione e il buon comportamento di tutti, riusciremo a completare in serenità anche quest’anno particolare”.