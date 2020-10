Raggi: “Il Parco della Caffarella sarà interamente riqualificato”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Il Parco della Caffarella, uno dei più grandi della nostra Capitale, sarà interamente riqualificato grazie a un nuovo importante investimento. Con una delibera di Giunta abbiamo infatti stanziato 1 milione e 600 mila euro per un intenso programma di interventi che riporteranno decoro e sicurezza all’interno dell’area verde nella zona sud di Roma.

Stiamo parlando di un progetto in cui abbiamo inserito la bonifica della vegetazione, il rifacimento dei percorsi, la realizzazione di nuove recinzioni e nuove aree gioco, la messa in sicurezza del terreno dove sorge la chiesa di San Urbano, la piantumazione di alberi e piante.

Si tratta di un ulteriore fondamentale intervento che si unisce ai grandi appalti sbloccati per la manutenzione del verde orizzontale e di quello verticale, nell’operazione complessiva di riqualificazione del verde pubblico di Roma. Parliamo di cifre mai viste prima, assegnate con gare e procedure trasparenti: una “rivoluzione della legalità”, la nostra risposta a Mafia Capitale.