PaP, AEC servizio pubblico internalizzare ora

Ieri, in occasione dell’apertura di una mostra fotografica ai musei capitolini a cui erano presenti, la sindaca Raggi e il presidente della repubblica Mattarella, abbiamo calato, insieme al Comitato Romano AEC un enorme striscione davanti al campidoglio con scritto “AEC servizio pubblico, per chi lavora, per le famiglie, per i bambini disabili internalizzare ora!”. In vista del voto dell’assemblea capitolina sulla delibera di iniziativa popolare del 16 ottobre.

Il 16 ottobre, infatti, può essere una data storica per Roma

3000 lavoratori e lavoratrici potrebbero vedere davanti a sé un futuro senza precarietà e salari da fame, e migliaia di bambini e bambine con disabilità potrebbero contare finalmente su una assistenza continuativa e di qualità.

Noi siamo orgogliosi e orgogliose di partecipare in questa lotta, in questa battaglia di civiltà.

Ora tocca al consiglio comunale esprimersi.

#aecserviziopubblico

Potere al Popolo – Roma