Appendino: “Andiamo avanti, c’è ancora tantissimo lavoro da fare”

Così la prima cittadina torinese sulla sua pagina Facebook:

Ho deciso di fare un passo di lato: non correrò nuovamente per la carica di Sindaca della Città di Torino.

È una scelta dolorosa ma di coerenza.

Mi sono candidata nel 2016 accettando delle regole e facendo della coerenza un faro della mia attività politica e amministrativa. Ci tenevo a ringraziarvi per tutto l’affetto che mi avete dimostrato. Una vicinanza sincera che non dimenticherò.

Come ho detto oggi, quando Amministri una Città immagini in anni, ragioni in mesi e lavori in giorni.