Campidoglio, De Vito: “Valutare con urgenza nuova sospensione ZTL”

Marcello De Vito, presidente dell’Assemblea capitolina è il primo firmatario di una mozione che richiede la revisione della regolamentazione della Ztl. La mozione è stata condivisa anche dai consiglieri Andrea De Priamo, Stefano Fassina e Antongiulio Pelonzi.

“Chiedo alla Sindaca di rivedere la regolamentazione della Ztl alla luce della proroga dello stato d’emergenza deciso dal Governo fino al 31 gennaio. Le attività imprenditoriali in centro stanno vivendo una lunga stagione di sofferenza, causata anche dalla mancanza di turisti, e la chiusura della Ztl non fa altro che aggravare questa difficoltà.

Ora che purtroppo i contagi stanno ricominciando a salire in modo esponenziale – ragion per cui il Governo ha prorogato lo stato di emergenza dal 15 ottobre al 31 gennaio e si accinge a varare misure più stringenti nel nostro Paese, rideterminando sostanzialmente condizioni analoghe a quelle che avevano giustificato la prima ordinanza di sospensione della Sindaca – è opportuno secondo me permettere nuovamente la libera circolazione dei mezzi nel centro della nostra città fino a cessata emergenza.

In questo modo si darebbe un po’ d’ossigeno all’economia del territorio, devastata da questa pandemia.”