Fratoianni: “Vorrei che discutessimo di più del potenziamento della sanità pubblica”

Vorrei che discutessimo di più di temi come il potenziamento della sanità pubblica, di conversione ecologica della nostra economia, di diritti nel lavoro e di un welfare innovativo per chi un lavoro dignitoso non riesce ancora a trovarlo.

C’è un mondo, di giovani, donne, persone impegnate, con cui dobbiamo dialogare, costruire insieme, per cercare di ottenere il maggior numero di risultati possibili.

Sinistra italiana

Ne stiamo parlando qui a Reggio Emilia, al Chiostro della Ghiara alla Festa di Sinistra Italiana.

Un grande grazie a tutti gli attivisti e militanti senza i quali queste occasioni di confronto non potrebbero essere possibili.

È grazie a tutti loro, che impegnano il proprio tempo libero e le proprie intelligenze, che la politica è ancora una cosa bella.

Ed è un grazie anche a tutti coloro che anche se non sono qui non si rassegnano e in tanti modi diversi continuano ad impegnarsi per rendere questo mondo un posto migliore in cui vivere.