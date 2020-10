Di Maio: “La vita è un bene prezioso”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Come si fa a non capire che la vita è un bene prezioso da custodire? Che con la salute degli italiani non si scherza? Che esistono delle regole e vanno rispettate?

Il Covid non è un capriccio di questo governo.

Il Covid sono dati reali, persone che soffrono, cittadini che perdono la vita o che vedono morire un proprio caro.

Vi chiedo di riflettere su queste cose, di capire che solo rimanendo uniti e dimostrando senso civico riusciremo a superare questo momento delicato.