Consumi agosto, arrivano i dati Istat: +8,2% mese e +0,8% anno

Il dato sulle vendite al dettaglio di agosto diffuso oggi dall’Istat è falsato da almeno due fattori: il boom dell’e-commerce e la partenza ritardata dei saldi estivi, iniziati quest’anno ad agosto in tutte le regioni italiane. Lo afferma il Codacons, che parla senza mezzi termini di “illusione ottica” circa la ripresa dei consumi in Italia.

“Analizzando i numeri dell’Istat si evidenzia come non ci sia alcuna ripresa dei consumi nel nostro paese, ma anzi i negozi continuano ancora a subire la crisi del commercio che prosegue oramai da mesi – afferma il presidente Carlo Rienzi – Rispetto ad agosto 2019 il valore delle vendite al dettaglio aumenta pochissimo per la grande distribuzione (+0,4%) mentre è ancora negativa per i piccoli negozi (-0,5%). Solo l’e-commerce fa segnare numeri positivi pari al +36,8% ma con acquisti concentrati solo nel settore dell’informatica, della telefonia, e dell’abbigliamento”.