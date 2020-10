Anguillara Sabazia, Angelo Pizzigallo è il nuovo Sindaco

L’avvocato Angelo Pizzigallo è il nuovo Sindaco di Anguillara Sabazia. Vince con il 50,27% contro il candidato di centrosinistra.

“Grazie a tutti. A tutte le persone che mi sono state vicino e hanno creduto in me, nella squadra e nel nostro progetto: insieme possiamo far rivivere la nostra Città.

Il risultato è una gioia che voglio condividere con tutti i cittadini ma un ringraziamento particolare a coloro che hanno creduto dal primo momento nel nostro progetto di riqualificazione della Città, tornando a votare al ballottaggio.

Sarò il Sindaco di tutti e, al di là dei punti programmatici già noti, mi adopererò per ridare un senso di comunità avvicinando l’amministrazione ai cittadini e alle famiglie. Sarà necessario l’ascolto e la collaborazione con tutte le forze di Anguillara, che sono certo non mancherà.

A partire da domani vengono meno gli steccati, le contrapposizioni, i pregiudizi, perché l’unica cosa che conta è Anguillara.

Concretezza, determinazione e giusta umiltà sono indispensabili per raggiungere l’obiettivo comune: ridare slancio e dignità ad Anguillara Sabazia”.