Multe più severe per chi è in gira in Monopattino. L’invito del sindaco di Milano Giuseppe Sala

In Italia si assiste ad un vero e proprio “far west” nel settore dei monopattini elettrici, perché mancano sia i controlli, sia regole e obblighi a tutela della sicurezza degli utenti. Lo afferma il Codacons, commentando le dichiarazioni odierne del sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

CODACONS: SERVONO PIU’ CONTROLLI E PIU’ REGOLE. SI INSTALLINO SU MONOPATTINI LIMITATORI DI VELOCITA’ E ALTRI DISPOSITIVI SU SICUREZZA

Da subito il Codacons aveva lanciato l’allarme su tali mezzi di locomozione, e i fatti ci hanno dato ragione: a Milano e nel resto d’Italia aumentano pericolosamente gli incidenti, anche mortali, che vedono coinvolti utenti alla guida di monopattini.

DA RIFORMA CODICE DELLA STRADA NESSUN INTERVENTO SU MONOPATTINI. E’ FAR WEST IN ITALIA

Questo perché non esistono regole adeguate a garantire la sicurezza (come obbligo di casco per tutti, copertura assicurativa, ecc.) e pochissimi sono i controlli nelle città. Basti pensare che la riforma del Codice della strada al vaglio della Camera non fa alcuna menzione dei monopattini e non prevede nessuna misura per incrementare la sicurezza in tale settore, nonostante l’escalation di incidenti.

E’ necessario intervenire non solo incrementando i controlli e le sanzioni, ma anche installando sui monopattini limitatori di velocità e dispositivi in grado di bloccarne l’utilizzo in caso di trasgressioni (come l’utilizzo in due persone) in modo da incrementare la sicurezza stradale – conclude il Codacons.

Codacons Comunicati Stampa