Barbara Lezzi: “Bene l’appello di Nicola Morra ad Alessandro Di Battista”

Bene l’appello di Nicola Morra ad Alessandro Di Battista per lavorare su una legge sul conflitto di interessi che sia rigorosa e puntuale. La risposta c’è stata e non poteva che essere favorevole.

La presentazione della nostra proposta è più che mai urgente. Dovrà essere approvata sicuramente prima di assegnare i fondi del Recovery Plan e dovrà sanare anche il conflitto di interessi che esiste nell’informazione italiana.

Un rapporto della Commissione europea di qualche giorno fa certifica questo macroscopico conflitto

Specifico questo aspetto perché nel decreto agosto, su cui verrà posta la fiducia domani, il Governo ha inserito un articolo che aumenta di circa 90 milioni di euro all’anno il finanziamento all’editoria. Si tratta di ulteriori fondi rispetto a quanto già previsto, non di un aiuto per far fronte alle difficoltà della pandemia. Non è, quindi, in linea su quanto il M5S ha sempre sostenuto su questo tema.

Ma se il PD non ha voluto sentire ragioni su queste elargizioni, noi non dobbiamo fare passi indietro né sul conflitto di interessi né sulla proposta di legge sugli editori puri che è già depositata in Senato. Se uniti, possiamo introdurre queste nuove leggi nell’ordinamento italiano per rendere meno ingiusti questi stanziamenti.

Buon compleanno, Movimento 5 Stelle e buona domenica a tutti voi.