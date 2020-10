Gravidanza e bruciore gastrico: il ruolo dell’alimentazione

Dal quarto mese in poi, e soprattutto durante l’ultimo trimestre di gravidanza, è molto probabile incappare in uno dei sintomi del bruciore gastrico, ovvero dell’acidità di stomaco: nella maggior parte dei casi questo si traduce in difficoltà a digerire, nella sensazione di gonfiore, e nel fastidioso reflusso gastroesofageo, che comporta la risalita lungo le pareti dell’esofago di materiale semidigerito dello stomaco e dei relativi succhi acidi. Questa situazione si verifica prevalentemente quando il feto raggiunge dimensioni significative e aumenta considerevolmente massa e volume occupato all’interno del corpo della donna: di conseguenza, si verifica un incremento della pressione esercitata sulle pareti dello stomaco, che si trova ad essere compresso in uno spazio ridotto e a deformarsi leggermente, una condizione che favorisce la produzione in eccesso e la risalita dei succhi acidi dello stomaco.

Inoltre, almeno in un primo momento e quando ancora il feto non ha raggiunto dimensioni considerevoli, l’origine di tale disturbo è imputabile prevalentemente agli elevati livelli di progesterone, l’ormone prodotto dalla placenta la cui funzione principale è proprio quella di favorire l’annidamento dell’ovulo fecondato e la gestazione. Esso infatti può influire anche sui processi digestivi, rallentandoli significativamente e quindi alterando l’equilibrio dello stomaco; inoltre alcuni studi hanno evidenziato un’influenza negativa anche sul cardias, la valvola che si colloca a mo’ di “rubinetto” tra l’esofago e lo stomaco e che, in condizioni normali, dovrebbe impedire la risalita dei succhi gastrici verso l’alto. Il progesterone – agendo come rilassante per la muscolatura liscia (fatto che aiuta la donna in gravidanza ad attenuare le contrazioni uterine) determina una riduzione del tono muscolare anche di tale valvola, che in gravidanza può quindi essere soggetta a malfunzionamento.

Durante la gravidanza, dunque, l’acidità gastrica è un problema molto frequente e del tutto normale: ma non per questo è necessario conviverci senza cercare soluzioni che possano perlomeno attenuare i sintomi. Va però considerato che, se tali disturbi erano già presenti prima della gravidanza, difficilmente essi non peggioreranno spontaneamente durante i mesi di dolce attesa. Fatta la dovuta premessa, suggeriamo di seguito alcuni semplici accorgimenti per ridurre i disturbi da acidità di stomaco e da reflusso gastroesofageo durante la gravidanza (che naturalmente possono costituire un buon punto di partenza anche per coloro che abbiano tali sintomi fuori dalla condizione particolare della gravidanza!).

Mangiare meno, mangiare meglio. Chiariamolo subito: mangiare “meno” non vuol dire necessariamente ridurre le dosi, che vanno calibrate in base alle necessità specifiche di ciascuno, bensì “alleggerire” i pasti, ovvero mangiare in modo meno pesante. Per evitare di aver fame durante il giorno e soddisfare il bisogno energetico della donna in gravidanza è bene organizzare più pasti al giorno, con vari spuntini durante la giornata, piuttosto che riempire lo stomaco eccessivamente durante i pasti principali. Uno stomaco pieno, infatti, è più soggetto a problemi di digestione. Quindi la regola è: pasti più leggeri, ma più frequenti. Qualità più che quantità. Connesso al punto precedente, si consiglia di consumare pasti a base di verdure e cereali, privi di grassi saturi e prodotti confezionati. La gravidanza può costituire un motivo in più per rivedere il proprio regime alimentare e dare una svolta salutista alla propria alimentazione. Evitare gli alimenti che irritano lo stomaco. Alcune categorie di alimenti sono altamente sconsigliate in gravidanza, specialmente se si soffre di bruciore di stomaco: no quindi ai cibi fritti o molto speziati, ai piatti piccanti e ai prodotti prevalentemente acidi come pomodori crudi, agrumi, caffè e tè nero, cioccolato e bevande gassate. È bene eliminare del tutto, naturalmente, anche le bevande alcoliche e smettere di fumare. Un aiuto dalla natura. Si può invece cercare di ridurre il bruciore gastrico con alcune piante che aiutano le pareti dello stomaco a rilassarsi: è il caso delle tisane a base di malva o camomilla, perfette per un immediato sollievo; assicuratevi però che non siano troppo calde (o, al contrario troppo fredde): i cibi e le bevande servite a temperature eccessivamente alte o basse sono causa di ulteriore irritazione dello stomaco. Ripensare l’abbigliamento. A volte, inoltre, la soluzione è proprio sotto i nostri occhi: se ci accorgiamo di indossare indumenti troppo attillati o che stringono sui fianchi e sulla pancia cambiamoci immediatamente, per il bene del bambino ma anche per il benessere del nostro stomaco. Comportamenti e stile di vita. Un consiglio che vale per tutti: dopo i pasti evitiamo di stenderci in posizione orizzontale o, peggio, di addormentarci: questo è un modo perfetto per favorire il reflusso e il rigurgito acido. Dopo pranzo e dopo cena, specialmente, occupatevi di alcune semplici mansioni in piedi: sparecchiate e lavate i piatti, riordinate l’ambiente, oppure semplicemente uscite di casa per fare una piccola passeggiata. Dormire correttamente. Infine, può essere utile dormire con testa e spalle in posizione leggermente rialzata, in modo da favorire la respirazione e diminuire le possibilità di reflusso.

Se volete saperne di più, leggete le raccomandazioni dell’OMS per una gravidanza serena e consapevole.