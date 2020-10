Fratoianni: “Nessuno è al di sopra della legge”

“Per ciò che mi riguarda voglio sconfiggere le brutte idee di Salvini non in in aula di giustizia ma sul terreno della battaglia politica. Ma in questo caso della nave Gregoretti c’è un piccolo particolare, che cioè nessuno, neanche un ministro per quanto potente o votato dai cittadini, può essere al di sopra delle leggi.

Se accade che dei magistrati ritengono che ci sia stata una violazione delle leggi, anche il ministro pur potente che sia, deve semplicemente misurarsi con questa verifica. Politicamente io penso che Salvini da ministro abbia fatto un disastro per il Paese altro che difendere l’interesse nazionale. Non c’è nessun interesse nazionale nel lasciare delle persone fragili, che hanno già subito indicibili violenze, in mezzo al mare.”

L’Aria che Tira

Lo afferma il portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni dai microfoni de La7 intervenendo alla trasmissione L’Aria che Tira.

“I decreti sicurezza poi – prosegue l’esponente di Leu – andavano cambiati molti mesi fa, e lo continuiamo a chiederlo ad ogni passo. C’è ora un testo condiviso nella maggioranza e mi auguro a questo punto che al prossimo consiglio dei ministri questo testo venga affrontato. Un testo per me insufficiente, si sa che i decreti insicurezza io li avrei cancellati, ma comunque è un testo positivo.”

“Infine – conclude Fratoianni – lo dicevamo con i precedenti governi, e lo diciamo anche ora con maggiore forza, è ora di smetterla con la criminalizzazione delle Ong, un atto insensato e ingiustificato: se uno salva la vita a una persona va ringraziato, altro che punito”