Firenze: ottobre, il mese dell’Affidamento familiare

Prendono avvio una serie di iniziative per avvicinare e far conoscere e famiglie e single a questo servizio

Ottobre è il mese dell’affido e anche quest’anno torna la campagna di sensibilizzazione il ‘Mese dell’affido’ per stimolare possibili genitori a prendere in affido minori con difficoltà familiari, promuovendo così una delle più alte forme di solidarietà umana e sociale. Quest’anno la campagna realizzata e promossa dal Centro affidi del Comune, giunta alla ottava edizione, si terrà in forma ridotta e in larga parte ‘da remoto’ a causa delle disposizioni attuative per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ad oggi i progetti di affidamento eterofamiliare in corso sono 69

Nel 2019 sono stati attivati in totale 19 progetti di affidamento, mentre da gennaio scorso ad oggi sono stati attivati 9 progetti nonostante le limitazioni che l’emergenza sanitaria ci ha imposto. Attualmente ci sono ancora circa 15 bambini che aspettano una famiglia/persona single ‘giusta’ per la loro situazione. Nel corso del 2019 si sono conclusi 12 progetti di affido di cui 9 con il rientro del minore nella propria famiglia d’origine. Ad oggi nella banca dati del Centro affidi del Comune di Firenze sono presenti 110 famiglie. Nonostante il periodo di emergenza abbia costretto a rimodulare le attività di sensibilizzazione e reperimento delle famiglie, da gennaio a oggi si sono avvicinati al Centro affidi 22 nuclei tra famiglie e singole persone per richiedere informazioni sull’esperienza di affido.