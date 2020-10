Padova, Festa nazionale dei Nonni

Nulla ferma i nonni quando si tratta di aiutare, supportare e proteggere i nipoti.

Quando, in una famiglia, si individuano, nei comportamenti dei minori, segnali di una educazione improntata sul rispetto verso il prossimo, vuol dire che genitori e nonni hanno lavorato in piena armonia. E se i modelli sono validi, in quella famiglia cresceranno futuri buoni cittadini.

Per questo l’Associazione nazionale nonni, attraverso i Premi “Nonno speciale” e “Nipote ideale”, ha cercato, negli anni, di raccontare attraverso i nonni e i nipoti premiati, quanto siano formativi e importanti le relazioni affettive intergenerazionali.

In particolare, si è visto quanto sia stato provvidenziale il contributo dei nonni nelle famiglie in cui i genitori lavoravano e le scuole erano chiuse a causa del Corona virus e quanto anche i giovani abbiano cercato di proteggere i nonni dal pericolo di contagio. Dove c’è amore, rispetto e buona educazione si crea la giusta condizione in cui far crescere individui maturi e cittadini responsabili.

Cerimonia di premiazione

Anche quest’anno, nell’ambito della Festa nazionale dei nonni, venerdì 2 ottobre, alle ore 18:00 presso l’Auditorium del Centro Culturale San Gaetano/Altinate, si terrà la cerimonia di premiazione di nonni e nipoti.

I Nonni speciali che verranno premianti sono tre: Francesco e Rosella Canella e Maria Giovanna Bortolotto.

A questo premio si accompagna sempre il Premio nipote ideale 2020, che è stato assegnato a Niccolò Michelini e Alessia e Marco Cecere.

La cerimonia sarà allietata dalla formazione cameristica musicale Bottega Tartiniana.

Introdurrà Graziella Morello, presidente Associazione nazionale nonni. Coordina Eleonora Mosco.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti che, a causa dell’obbligatoria osservanza della distanza sociale, sono stati ridotti a 110.