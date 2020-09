Firenze, sospesa la Domenica metropolitana

A partire dal 4 ottobre, in linea con le disposizioni ministeriali, sospesa la gratuità anche per i Musei Civici Fiorentini

Da domenica prossima, 4 ottobre, è sospesa la Domenica metropolitana, la giornata di ingresso gratuito ai musei civici.

Ordinanza del ministro della salute

La decisione è stata presa in allineamento con l’ordinanza del Ministero della Salute che sospende le domeniche gratuite al museo. Quest’ultimo provvedimento è stato preso a seguito della segnalazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo della necessità, in attuazione delle misure di riduzione e contenimento del rischio connesso all’emergenza sanitaria da COVID-19, di sospendere l’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso gratuito ai musei e agli altri istituti e luoghi della cultura la prima domenica del mese.