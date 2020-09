Landini: “E’ il momento del confronto e di una vera riforma della scuola”

“La Cgil oggi è scesa in piazza insieme a studenti, insegnanti, famiglie e altre organizzazioni sindacali per una scuola che garantisca sicurezza, presenza, continuità, e per chiedere che il diritto allo studio sia garantito in egual misura a tutti i bambini e ragazzi dall’infanzia all’Università”.

Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini

“Servono più investimenti per garantire la sicurezza e la copertura degli organici, ma soprattutto è il momento di aprire un vero confronto e pensare ad una vera riforma. Scuola e formazione continua rappresentano il futuro di un paese”, conclude il leader della Cgil.