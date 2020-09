Palozzi (Cambiamo): “Risultato in Liguria ci dà forza anche a livello nazionale”

Adriano Palozzi, coordinatore nazionale di Cambiamo, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sul risultato di Cambiamo in Liguria

“Quello di Cambiamo in Liguria è un risultato importante che ci dà la speranza di poter costruire un partito che si affermi a livello nazionale –ha affermato Palozzi-. Cambiamo nasce sul presupposto di essere un partito molto concreto, dice cose chiare e si impegna a farle. L’ossatura del partito è costituita da persone che hanno amministrato i territori. Il nostro manifesto guarda sicuramente al centrodestra. Noi non abbiamo minimamente ipotesi diverse da quelle di sostenere il centrodestra. Siamo un partito che guarda allo sviluppo, alle infrastrutture, alle opere pubbliche, ai termovalorizzatori che secondo noi vanno fatti in ogni città. Ovviamente il nostro partito avrà bisogno di tempo per radicarsi. La nuova legge elettorale sarà dirimente rispetto alla decisione di correre da soli o in coalizione. Salvini può essere il punto di riferimento del centrodestra, ma in un proporzionale dovrà essere sostenuto dai numeri”.

Fonte: Radio Cusano Campus