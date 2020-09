Previsioni meteo per il 15 settembre 2020

Roma

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con schiarite alternate a locali addensamenti sia in mattinata sia poi al pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e il tempo si manterrà asciutto. Temperature comprese tra +20°C e +33°C.

Lazio

Tempo asciutto al mattino su tutto il territorio con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi; locali piogge al pomeriggio sui settori interni meridionali e sui rilievi, asciutto altrove. In serata le condizioni del tempo torneranno ad essere stabili sul tutta la regione.

—

AL NORD

Bel tempo e sole prevalente su tutte le regioni salvo possibilità di locali piogge sulle Alpi a confine tra alta Lombardia e Alto Adige nelle ore serali.

AL CENTRO

Innocua nuvolosità si alternerà ad ampie schiarite per tutto l’arco della giornata, con tempo asciutto ovunque sia al mattino che nelle ore pomeridiane e in serata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Locale instabilità attesa nelle ore centrali del giorno su Basilicata, Calabria e Sicilia ma con fenomeni in rapido esaurimento già nella serata. Tempo stabile e asciutto altrove.

https://www.youtube.com/watch?v=rJPg3eUKqqw