Mostra del Cinema di Venezia: una faccina sorridente che indossa la mascherina, vince il concorso “RIdateci i soldi”

Una emoticon raffigurante una faccina sorridente che indossa la mascherina. Questo il messaggio che è risultato vincitore del concorso “Ridateci i soldi” anche quest’anno presente a Venezia a testimoniare il diritto degli spettatori di commentare e criticare la Mostra del cinema, i film e gli attori della kermesse.

PREMIO CONSEGNATO DA CARLO RIENZI E ALBERTO BARBERA

A consegnare il premio il presidente Codacons Carlo Rienzi e il direttore della Mostra, Alberto Barbera: l’autore del simpatico disegno, Carmelo Carlà, residente a Lecce, ha ricevuto la prestigiosa Coppa Codacons, una scultura realizzata dall’artista Ferdinando Codognotto.

Anche quest’anno l’iniziativa “Ridateci i soldi” – organizzata dal Codacons e gestita da Gianni Ippoliti – ha registrato un enorme consenso presso il pubblico: centinaia sono stati i messaggi lasciati dagli spettatori con commenti spesso sarcastici, a volte feroci, su film in concorso, attori, registi, e sull’ evento in generale.

Proprio per l’attenzione dimostrata verso gli spettatori e il coraggio nel rilanciare il settore cinematografico che non può fermarsi a causa del Covid, il direttore Barbera riceverà quest’anno dal Codacons il premio “Amico del consumatore 2020”.

Codacons CS