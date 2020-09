Trastevere, controlli dei Carabinieri: tre arresti per droga

La scorsa serata, i Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere, unitamente ai colleghi del Gruppo di Roma e dell’8° Reggimento “Lazio”, hanno passato al setaccio le vie dello storico rione, al fine di prevenire ogni tipo di illegalità e di degrado.

Tre persone arrestate, verifiche in 4 attività commerciali e 102 avventori identificati è il bilancio dei controlli.

Gli arresti

In viale Trastevere, i Carabinieri della Stazione Roma Trastevere hanno arrestato un 25enne romano che è stato trovato in possesso di 4 involucri in cellophane contenenti circa 30 g di hashish e un involucro di carta contenente 2 g di marijuana. Il 25enne, in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del rito direttissimo. Un altro giovane è stato invece trovato in possesso di una dose di marijuana e segnalato, quale assuntore, alla locale Prefettura.

Sempre per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione Roma Bravetta hanno arrestato un 41enne romano e una 31enne colombiana. Giunti nell’abitazione dell’uomo, dove si trova già agli arresti domiciliari per precedenti reati di droga, durante la verifica, i Carabinieri hanno accertato la presenza non autorizzata della donna straniera in casa. Insospettiti dall’eccessivo nervosismo dei due, i Carabinieri hanno deciso di eseguire una perquisizione, rinvenendo 4 dosi di cocaina, 300 euro in contanti e un foglio di carta dove erano appuntati i nomi degli acquirenti e le rispettive dosi di droga richieste.

Il 41enne rimarrà agli arresti domiciliari mentre la donna è stata portata e trattenuta in caserma, in attesa del rito direttissimo.

Le sanzioni

Infine, il titolare di una rivendita di alimenti e bevande in via di San Francesco a Ripa è stato sanzionato, per 350 euro, perché è stata accertata la vendita di bevande alcoliche da asporto dopo le ore 22.