Nel corso dei quotidiani servizi di controllo mirati a reprimere ogni forma di illegalità a bordo dei mezzi pubblici e presso le fermate di bus e metro, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato due persone.

Gli arresti

Un 29enne del Gambia, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato perché sorpreso all’uscita della stazione Piramide a cedere due involucri termosaldati contenenti eroina ad un 39enne.

Bloccato il pusher e identificato l’acquirente, che verrà segnalato alla Prefettura, quale assuntore di stupefacenti, i Carabinieri hanno sequestrato la droga e 130 euro in contanti, trovate nelle tasche dell’arrestato.

Un 38enne del Bangladesh, invece, è stato arrestato perché “pizzicato” a bordo dell’autobus linea Atac 81, all’altezza di piazza San Giovanni in Laterano, mentre tentava di impossessarsi del portafoglio di una turista 22enne, che custodiva nella borsa che aveva al seguito. Il ladro, noto alle forze dell’ordine per analoghi reati e già sottoposto all’obbligo di presentazione in caserma, è stato immediatamente bloccato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro.

Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.