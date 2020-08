Fratoianni: “Il presidente di Confindustria ha le idee molto chiare”

Il presidente di Confindustria ha le idee molto chiare: nessun aumento in busta paga, libertà di licenziare e più soldi alle imprese invece che a famiglie e persone in difficoltà.

In tutto ciò non c’è nulla di “rivoluzionario”. Solo l’arroganza di chi si crede il padrone del Paese e vorrebbe scaricare sui più deboli il costo della pandemia.

Anche no

Oltre 10 milioni di lavoratori attendono il rinnovo dei contratti collettivi e meritano migliori condizioni, stipendi più alti e la garanzia di non essere licenziati a piacimento.