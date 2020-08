Tutto quello che devi sapere su Olbia: perché andarci e cosa vedere

Olbia è di certo la porta più utilizzata per l’isola più bella del Mediterraneo, la Sardegna. Qui vi arrivano ogni anno durante la stagione estiva migliaia e migliaia di turisti, perlopiù utilizzando il traghetto e portando con sé la propria auto, il camper o la moto. La città, affacciata direttamente sul mare, con un porto grande e moderno non è solo un punto comodo per giungere dalla penisola, ma anche una base strategica per esplorare quanto la Sardegna ha di più bello da offrire.

Ad Olbia arrivano ogni giorno traghetti da diversi porti ubicati lungo la costa italiana, ma di certo la tratta più battuta è quella del traghetto Civitavecchia-Olbia. Il motivo è molto semplice: Civitavecchia è in una posizione centrale lungo la costa ed è ben servita dalla rete stradale. La durata del viaggio è di giorno 8 ore, di notte circa 6-7 ore. I traghetti sono di diverse compagnie e vi sono diverse opzioni di viaggio: si può viaggiare sul ponte, cioè senza una poltrona specifica prenotata; in poltrona, con la garanzia di avere il proprio posto a sedere sempre libero; in cuccetta, per dormire comodi. Tutto dipende dal tipo di viaggio si intende fare e le esigenze.

Da non perdere in città

La città di Olbia è un ottimo luogo per stare durante le vacanze in Sardegna perché dà la possibilità di muoversi di pochi chilometri arrivando in diversi luoghi preziosi, ma ha anche molto da offrire per le giornate in cui non si ha proprio voglia di spostarsi. La cittadina ha infatti delle spiagge fra le più strepitose del Nord Est della Sardegna, è ricca di intrattenimenti e ha molto da visitare, visto che è da sempre luogo di passaggio e di storie ne ha molte da narrare.

Uno dei monumenti più rinomati della city è di certo la Basilica Minore di San Simplicio. In stile romanico, la chiesa si presenta semplice all’esterno, costituita da blocchi di granito locale. All’interno, però, la struttura racchiude preziosi affreschi medievali. Un tempo l’edificio si trovava al di fuori della città medievale ed era attorniata da un cimitero d’età punica, con il tempo però le cose sono cambiate e sono sorti attorno edifici.

Da non perdere per l’alto valore storico e archeologico è anche di certo il Museo Archeologico Comunale, situato sul lungo mare. La struttura racchiude tutta la storia della città antica di Olbia, sin dalla preistoria, passando per le varie epoche che l’hanno fatta diventare la città che è oggi. Molto interessanti sono i relitti romani e medievali rinvenuti in mare di fronte ad Olbia. Nei pressi della città, sempre da vedere per l’interesse storico, sono l’Acquedotto Romano, il Pozzo di Sa Testa di età nuragica, le Tombe di Su Monte de s’Ape.

Da visitare nei dintorni di Olbia

La Spiaggia di Pittolongu, non molto distante da Olbia, è di certo una delle spiagge più belle. La sabbia sottile e chiara è disposta a mezzaluna su una baia dalle acque turchesi. Zone libere si alternano a impianti ricchi di servizi. Poco distante anche la zona della Tavolara e di Punta Coda Cavallo, splendida per gli amanti delle immersioni, ma anche per chiunque non voglia perdersi uno spettacolo della natura.