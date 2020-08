Deragliamento Milano-Lecco, PaP: “E’ successo di nuovo…”

É successo di nuovo, dopo Pioltello dove persero la vita due persone, un altro treno regionale è deragliato.

Per fortuna i feriti sono lievi e non ci sono vittime. Per fortuna, sì, perché se il treno fosse stato pieno non sarebbe andata così.

Ci avviciniamo alla fine dell’estate, questi treni sono strapieni di pendolari che fanno viaggi in condizioni limite e sappiamo questo cosa significa per il contagio da #Covid19, a questo problema si somma la carenza strutturale di questi servizi.

Si privatizza un servizio pubblico…

Perché invece di investire sul trasporto locale si continuano a sprecare miliardi per le grandi opere, condannando le periferie all’abbandono, cosi come i loro abitanti. Perché si privatizza un servizio pubblico.

Ci servono treni sicuri, moderni, efficienti, per un diritto alla mobilità che sia davvero alla portata di tutti e tutte e che non metta più in pericolo la vita delle persone.