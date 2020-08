Previsioni meteo per il 20 agosto 2020

Roma

Condizioni di tempo stabile con sole prevalente al mattino e poi anche nel corso del pomeriggio; in serata le condizioni meteo rimarranno invariate con tempo asciutto. Temperature comprese tra +16°C e +36°C.

Lazio

Giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente su tutta la regione sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e il tempo si manterrà quindi asciutto su tutto il Lazio.

AL NORD

Ennesima giornata di bel tempo su tutte le regioni settentrionali d’Italia anche se con innocue nubi sulle Alpi e sulle regioni più occidentali alternate con brevi schiarite. Precipitazioni assenti.

AL CENTRO

Bel tempo anche al centro Italia con cieli sereni o poco nuvolosi per tutto l’arco della giornata. Precipitazioni assenti.

AL SUD E SULLE ISOLE

Situazione analoga anche al sud Italia con sole prevalente al mattino sia sulle regioni peninsulari che su quelle insulari e soltanto delle innocue nubi irregolari al pomeriggio sui settori interni.

Temperature in aumento da nord a sud.

