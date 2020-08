Coronavirus, Fiumicino: piccolo calo sui contagiati

“Una buona notizia arriva dagli aggiornamenti che mi ha fornito poco fa la Asl Rm3 sul numero dei contagiati da coronavirus nel Comune di Fiumicino”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

Scesi a 12 i casi di coronavirus

“Seppure di poco – spiega – sono scesi a 12 i positivi mentre rimangono stabili a 21 le persone in sorveglianza attiva. Ovviamente questo non deve far sottovalutare la situazione. Anche a seguito dell’ultima ordinanza del Ministro alla Sanità Speranza, invito tutti a prestare la massima attenzione, a indossare le mascherine nei luoghi affollati, siano essi al chiuso o all’aperto, a mantenere la distanza di almeno un metro tra le persone. Si tratta di disposizioni che mirano alla tutela della nostra salute e alla prevenzione futura, per evitare che il numero di contagi possa tornare a salire, con le conseguenze che questo comporterebbe”.