Stella Artois e il grande successo del cinema milanese sotto le stelle

Prosegue il successo di Cinema Drive – In Milano, il luogo outdoor pensato per offrire alle persone un modo unico, magico e sicuro di godere dei capolavori del cinema italiano e internazionale durante questa estate così particolare.

Il progetto di questo cinema outdoor (situato in via Senigallia 18, nel cuore del Parco Nord Milano e che proseguirà fino al 16 agosto) è supportato anche da Stella Artois che, per ogni birra acquistata all’interno del servizio food delivery, offre in regalo un iconico calice.

Un grande successo visti i numeri riscontrati

Grandi i numeri registrati fino a ora: 1777 ingressi auto, 323 moto e biciclette e un numero di serate sold-out pari a 18. Anche a livello social Cinema Drive – In Milano ha registrato grandi numeri: 2000 follower sulla pagina Instagram driveinmilano, con 53.000 impressions e 4.000 interazioni a seguito dei post. Per quanto riguarda Facebook, invece, sono stati 1.600 i follower della pagina Facebook dedicata, con 53.000 impression e più di 32.000 interazioni.

Accedendo con il proprio veicolo nella vasta Urban Entertainment Area, gli spettatori possono godere dei propri film preferiti, rimanendo a bordo e quindi in totale sicurezza e nel rispetto delle normative sanitarie vigenti.

Impianto maxi ledwall

Grazie ad un impianto maxi ledwall di oltre 200 mq, gli spettacoli a cielo aperto vengono trasmessi dal mercoledì alla domenica alle 20.30; il venerdì e il sabato è prevista una doppia programmazione, ore 20.30 e 22.30.

In programma un calendario ricco di film cult che hanno scritto e segnato in maniera indelebile la storia del cinema internazionale: pellicole che hanno strappato sorrisi e lacrime, regalato emozioni e allietato ricordi di vita.

In programmazione nelle prossime settimane, tra gli altri, Fargo (5 agosto), La Grande Scommessa (6 agosto), Revolutionary Road (8 agosto) e molti altri!

Stella Artois portavoce di un progetto e di un messaggio speciali

Stella Artois, grazie a questo nuovo metodo di fruizione delle opere cinematografiche che richiama la tradizione americana, si fa quindi portavoce di un progetto e di un messaggio speciali che mirano a rendere interessanti e piacevoli le serate dei cittadini milanesi (e non solo), durante l’estate che ha seguito un periodo difficile come quello appena trascorso.

Il costo del biglietto d’ingresso è pari 2€ e i proventi saranno interamente devoluti al Fondo Mutuo Soccorso Comune Milano.

Il regolamento completo e l’intera programmazione sono consultabili al sito https://www.driveinmilano.it/

Per maggiori info su Stella Artois: https://www.stellaartois.com/it/home.html

Stella Artois

Stella Artois® fa parte di una tradizione birraia Belga risalente al 1366. È la birra Belga numero 1 al mondo ed è presente in 95 paesi. Basata su un ricco patrimonio di oltre 600 anni di birre Belga, questa eredità di qualità ed eleganza si riflette nel suo iconico calice e nel rituale di nove passi. Stella Artois viene tuttora prodotta con i migliori ingredienti naturali della tradizione dell’artigianato di lusso. Collegati al sito www.stellaartois.com per ulteriori informazioni.