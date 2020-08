Firenze: al via il Bando Fondo Emergenza Cultura

Istituito un fondo di emergenza, dal Comune di Firenze 300 mila euro per il sostegno alla cultura

Un aiuto concreto per un settore colpito drammaticamente ma che è cruciale nelle politiche cittadine, un fondo da 300 mila euro come ristoro per le gravi difficoltà economiche patite durante i mesi più duri della pandemia da parte delle tante attività e imprese culturali fiorentine.

Questo fondo erogherà agli operatori una specie di voucher per la cultura, non cifre risolutive, ma un sostegno concreto per cercare di ristabilire lo stato di salute del mondo culturale fiorentino, tra gli obiettivi del fondo di emergenza ci sono l’essere di sostegno alle spese generali per il funzionamento delle associazioni/fondazioni/enti no profit e anche sostenere economicamente eventuali proposte progettuali che possono favorire la graduale ripresa dello stimolo creativo del settore cultura nella città di Firenze.

L’Estate Fiorentina 2019 è stata l’edizione che ha raggiunto l’apice del successo sia per la qualità degli eventi che per il numero di enti selezionati, la più prestigiosa rassegna estiva degli ultimi anni. Per questo l’amministrazione vuole dare un segnale in questo difficile periodo storico a tutti quei soggetti che hanno contribuito al raggiungimento del significativo risultato della rassegna 2019.

Il Fondo Emergenza Cultura viene quindi istituito “a sostegno” di quegli operatori che hanno sede legale a Firenze e che hanno contribuito al successo dell’Estate Fiorentina dell’edizione 2019. L’entità del contributo erogabile a ciascun soggetto richiedente, fino ad un massimo di 2.500 euro, dipenderà dal possesso di uno o più requisiti, leggere il bando integrale in allegato.

A chi è rivolto

Possono presentare domanda di accesso al Fondo Emergenza Cultura esclusivamente i soggetti che hanno sede legale a Firenze, che sono stati selezionati lo scorso anno a seguito dell’Avviso dell’Estate Fiorentina 2019 di cui alla determinazione dirigenziale. n. 2735 del 4/4/2019 e siano ad oggi attive.

Modalità e termine di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al bando potrà essere inviata solo in modalità telematica accedendo al seguente link in allegato, con accesso del legale rappresentante del soggetto richiedente con identità digitale 055055, SPID, CIE (Carta Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Sarà possibile accedere ed inviare l’istanza di partecipazione a partire dalle ore 13.00 del giorno 3 agosto 2020 alle ore 13.00 del giorno 15 settembre 2020.