Fiumicino, crocifisso in aula: botta e risposta tra maggioranza e opposizione

“È una mia espressa volontà, della quale mi assumo tutta la responsabilità, quella di non riposizionare, dopo la ristrutturazione, il crocifisso nell’aula consiliare”.

Lo dichiara la presidente del consiglio Alessandra Vona

“Nutro un profondo rispetto per le istituzioni di questo Paese, di qualsiasi livello si parli. E nutro lo stesso rispetto per l’aula consiliare che è il luogo istituzionale che mi onoro di presiedere – spiega la presidente -. Sono i luoghi in cui si applica, prima di tutto la nostra Carta Costituzionale che, sebbene scritta nel 1948, è ancora attualissima e lungimirante, a cominciare dalla prima parte, quella sui principi fondamentali”.”Proprio quella Carta recita che il nostro è un paese laico, in cui Stato e Chiesa sono entità sovrane e distinte e per questo non devono interferire l’una nella vita dell’altra – prosegue Vona -. Le convinzioni, le tradizioni religiose e nulla hanno a che vedere con i valori costituzionali che tutelano e garantiscono la libertà di tutte e tutti, a prescindere dal credo e da qualsiasi altra caratteristica. Perfino a prescindere dalla cittadinanza italiana”.

“Per queste ragioni, il principio di laicità dello stato è in principio di garanzia della difesa dei diritti e dei principi democratici della nostra Repubblica” conclude la presidente.

Immediata la risposta del Sen. della Lega William De Vecchis che ha chiesto la sfiducia del presidente del consiglio

“Allucinante comunicato stampa del presidente del consiglio comunale di Fiumicino , che banalmente vuole cancellare secoli di storia e tradizioni della cultura italiana ed Europea.

Dietro ad un finto laicismo si evince tutta L’ avversità politica per la nostra cultura cristiana per le nostre tradizioni contadine e per L’ amore dei nostri nonni, una mancanza di rispetto anche per i fondatori del nostro comune i quali posero il crocifisso in aula consiliare a nome di un intera comunità.

Nessun progetto sui disabili , con bambini impossibilitati alla fruizione dei servizi scolastici, con un programma urbanistico assente, con zero idee per il rilancio del turismo, il presidente del consiglio comunale trova il tempo per laici pensieri, che sono sicuro ,non trovano riscontro nella nostra comunità.

Invito il cdx di Fiumicino a presentare una mozione di sfiducia.”

Sull’argomento è intervenuto anche il neo capogrupo del PD Stefano Calcaterra

“Non si capisce cosa c’entrino le tradizioni contadine e l’amore dei nonni con il crocifisso in aula consiliare. E neanche i fondatori del Comune, dato che quella attuale non è certo la sala consiliare originaria del Comune”. Lo dichiara il capogruppo del Pd in consiglio comunale Stefano Calcaterra rispondendo al senatore della Lega William De Vecchis.

“Ma certo l’attaccamento alla cultura cristiana è testimoniato dalla Lega – prosegue Calcaterra – al punto che il capogruppo D’Intino ha lasciato la seduta prima di votare la mozione del consigliere Costa (Fdi) alla quale il comunicato della presidente Vona risponde. Oppure è testimoniato dal video girato la notte scorsa davanti al centro di via Bombonati a caccia dell’ennesimo presunto scoop sulla pelle di meno di una decina di mamme e bambini appena arrivati e solo in transito. Ma non era la cultura cristiana che insegnava l’accoglienza?”

“È buffo che proprio De Vecchis si stupisca della tempistica delle dichiarazioni della presidente del consiglio – prosegue Calcaterra – perché sa benissimo che arrivano dopo la discussione in aula nata dalla mozione Costa di Fratelli d’Italia. Quindi, forse, se qualcuno deve pensare ai problemi della ripartenza, sono proprio i suoi alleati di opposizione”.

“È, infine, oltremodo scorretto che il senatore chieda le dimissioni della presidente Vona citando interventi per la ripartenza nelle scuole che sono compito della giunta e non di chi presiede l’aula – prosegue Calcaterra -. E mentre il senatore era impegnato in improbabili video notturni, la giunta aveva già avviato i lavori necessari e le procedure per rispondere alle richieste delle dirigenti scolastiche”.

“Come vede, senatore, questa amministrazione è in grado di pensare a più cose contemporaneamente” conclude il capogruppo.