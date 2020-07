Scanzi: “Salvini straparla di giustizia a orologeria e malagiustizia”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Salvini definisce Fontana “indagato” tra virgolette. No, senza virgolette. Indagato e basta.

Salvini straparla di giustizia a orologeria e “malagiustizia a senso unico alla Palamara”. No, giustizia e basta. E Palamara non c’entra nulla.

Salvini dice che i morti meritano rispetto

Certo. Anche i vivi. Quel rispetto che Salvini, politicamente parlando, esibisce di rado. Ultimamente quasi mai. Infatti è in caduta libera e nella Lega son già saliti quasi tutti sul carro (del vincitore?) Zaia.

Salvini ha puntato tutto su Fontana (e Gallera), dimostrando una volta di più la sua insipienza politica. In Lombardia, la Lega ha sbagliato quasi tutto. Con effetti devastanti.