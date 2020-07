Colombo, servizi straordinari di controllo del territorio

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo diretto da Isea Ambroselli, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine Lazio, al Reparto Mobile e a personale della Polizia Scientifica, hanno effettuato nella serata di mercoledì scorso un servizio straordinario di controllo del territorio.

I controlli nella zona della movida

In particolare nella zona della c.d. “movida”, Largo Placido Ricciardi, via Tessalonica, via Ostiense e via Corinto, sono stati accertati 4 assembramenti di numerosi avventori all’esterno di altrettanti esercizi commerciali dediti alla somministrazione di bevande, per il quale è in corso l’iter per la violazione dell’articolo 17 del regolamento di Polizia Urbana e un assembramento di ragazzi all’interno del parco di largo Beato Placido Riccardi. In tutti i casi le persone sono state fatte allontanare per il rispetto del distanziamento sociale; sono state identificate 408 persone di cui 27 straniere e 39 con precedenti di polizia. E’ stato inoltre controllato e sequestrato un veicolo risultato provento di furto.

Sospensione della licenza per una tabaccheria

Il 20 luglio scorso, inoltre, è stato notificato un decreto di sospensione della licenza per 15 giorni al titolare di una tabaccheria ubicata nei pressi della fermata metro Garbatella. Il provvedimento, emesso dal Questore di Roma, è stato adottato, poiché il 20 febbraio il titolare era stato arrestato perché trovato in possesso di sostanza stupefacente destinata allo spaccio.